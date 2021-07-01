Крупнейшие банки в России начали повышать ставки по ипотеке, пишет «Коммерсантъ». Это вызвано ростом ключевой ставки Центробанка.

По информации издания, в июне ставки по ипотечным кредитам повысили 14 из 30 крупнейших по объему жилищного кредитования отечественных банков. Повышение коснулось как кредитов на квартиры в новостройках, так и на готовое жилье, и происходит второй месяц подряд.

ВТБ повысил ставки по всем видам ипотеки на 0,4 процентных пункта, банк «Дом.РФ», СМП-банк и Райффайзенбанк — на 0,5 процентных пункта по программам кредитования на покупку нового жилья и квартир в новостройках.

Повышение ставок по кредитам банка «Зенит» и Абсолют-банка составило 0,2-0,7 процентных пункта. Банки «Ак барс», «Санкт-Петербург», МТС-банк и Азиатско-Тихоокеанский банк увеличили ставки по рефинансируемым кредитам.

Ухудшение условий для заемщиков произошло на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. 11 июня на заседании совета директоров регулятора было принято решение поднять ее на 0,5 процентного пункта — до 5,5 процента годовых. Ключевая ставка выступает ориентиром для ставок на межбанковском рынке, а следовательно на рынке капитала в целом.