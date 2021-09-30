Москвичи начали брать ипотеку в 18 лет

«МИЭЛЬ»: в Москве не зафиксировано снижения интереса к ипотечным кредитам

Минимальный возраст ипотечников в Москве в августе 2021-го опустился до 18 лет, свидетельствуют данные «МИЭЛЬ», поступившие в редакцию «Ленты.ру». Максимальный срок кредитования в последнем летнем месяце составил 30 лет, минимальный — пять лет.

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По данным «МИЭЛЬ», самая бюджетная квартира в Московском регионе, приобретенная с привлечением ипотечного кредита в августе, стоила 1,95 миллиона рублей, из них 1,3 миллиона — средства банка. Самая дорогая квартира стоила 49 миллионов рублей, из них 21 миллион — ипотечный кредит. Заем изначально брали на 25 лет, ставка — 8,1 процента.

Средняя сумма кредита в столице достигла 7,8 миллиона рублей, в Подмосковье — 4,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики. Минимальная ставка, зафиксированная риелторами, — 6 процентов, максимальная — 10,5 процента. «Несмотря на неоднократные повышения ставки рефинансирования в 2021 году, снижения интереса к ипотечным кредитам мы не видим, они все также востребованы у покупателей жилья», — констатируют специалисты.

Ранее в сентябре россиян предупредили об опасности ипотечной лихорадки. По подсчетам аналитиков РЭУ имени Г. В. Плеханова, доля ипотеки в структуре долгов физических лиц перед банковской системой достигла 47,6 процента. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель — 53 и 55 процентов соответственно.