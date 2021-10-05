В России рухнул спрос на квартиры в новостройках

«Авито Недвижимость»: спрос на строящееся жилье в России упал на 39 процентов

По итогам третьего квартала 2021-го спрос на квартиры в российских новостройках упал на 39 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость».

По сравнению с предыдущим кварталом текущего года продажи новостроек в июле-сентябре обвалились на 7 процентов, подсчитали аналитики. Они указали, что в прошлом году значительная доля желающих уже приобрела жилье, воспользовавшись программой льготной ипотеки. С 1 июля эту программу урезали, и она стала менее актуальной для Москвы и Санкт-Петербурга, где заключается львиная доля сделок с первичным жильем.

Одновременно эксперты зафиксировали рост числа предложений о продаже квартир в новых домах. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го их стало больше на 5 процентов. Особенно заметно — на 34 процента — выросло число предлагаемых квартир-студий.

Ранее общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы и кадастровой оценке Кирилл Кулаков заявил, что в предстоящие месяцы рост цен на квартиры в российских новостройках продолжится. По его мнению, удорожанию жилья будет способствовать увеличение себестоимости строительства.