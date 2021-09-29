Названы причины плохой связи в квартире

Tele2: в монолитных новостройках могут быть проблемы с сотовой связью

Плохое качество сотового сигнала в жилых домах зачастую объясняется высокой плотностью застройки, толстыми стенами квартир и их высоким расположением. Эти причины РИА Новости назвал эксперт сотового оператора Tele2.

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Проблемы с сотовой связью могут наблюдаться в монолитных новостройках, в местах, где преобладает плотная застройка, в домах с железобетонными стенами и металлизированными окнами. Кроме того, сигналу мешает реклама на фасадах зданий, указал специалист.

Также недостаточная мощность сигнала может быть обусловлена низкой емкостью сотовой станции. В таком случае перебои будут наблюдаться в пиковые часы, когда в одной локации сетью активно пользуется большое количество абонентов одного оператора.

Усилители сигнала должны быть сертифицированы, напомнил эксперт. Также их использование нужно согласовать с Роскомнадзором и операторами сотовой связи, чьи вышки находятся в районе дома. Если этого не сделать, штраф составит до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч рублей — для юридических.

Минувшим летом стало известно, что доступ в дома россиян захотели упростить для внедрения 5G. Это предусмотрено планом по стимулированию инвестиционной активности российских сотовых операторов, разработанным рабочей группой по информационной инфраструктуре АНО «Цифровая экономика».