Разгневанные россияне снесли вышку сотовой связи

Жители Башкирии были недовольны установкой вышки сотовой связи и собственноручно снесли ее. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишет «Башинформ».

Инцидент произошел в селе Ташбулатово Абзелиловского района республики. Разгневанные россияне заявили, что с ними не посоветовались перед установкой. Вышка, по их мнению, будет свистеть, гудеть и вибрировать в ветреную погоду.

«И излучения никто не отменял», — писали недовольные комментаторы в группе «Ташбулат в объективе» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника «Башинформа», вышка принадлежала компании «Теле2» и была установлена на арендованном участке.

В августе стало известно, что жители Ростовской области пытались закопать археологов из-за страха установки вышки 5G.