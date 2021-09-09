Россиянка пригрозила с помощью TikTok наказать «сатанистов»-монтажников вышки 5G

В Москве местная жительница обвинила монтажников. которые устанавливали вышку сотовой связи, в установке вышки 5G. Работники засняли ее на видео, ролик опубликован в Telegram-канале «Плохие новости18+».

На записи слышно, как женщина обвиняет монтажников в том, что они поклоняются сатане и начинает снимать их на видео, обещая выложить в TikTok.

«Вот эти поставили вот эту вышку 5G, они служат сатане. Они зарабатывают, у них прекрасные зарплаты. И когда подключат 5G люди будут погибать, птицы уже умирают, во всех странах мира», — заявила она.

Женщина добавила, что операторы тоже снимают ее, назвала их «врагами народа» и призвала «запомнить эти лица». На этом запись заканчивается.

В августе жители города Азов Ростовской области попытались засыпать землей археологов из-за опасений, что те установят вышку 5G. Ученые обратились в полицию. Они вели раскопки на Комсомольской улице, разрабатывая разведочный шурф. У них было разрешение на проведение работ.