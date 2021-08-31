Россияне пытались закопать археологов из-за вышки 5G

В городе Азове Ростовской области россияне пытались засыпать археологов землей из-за опасений, что те установят там вышку 5G. Ученые подали заявления в полицию. Об этом во вторник, 31 августа, со ссылкой на Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области сообщает РБК.

Уточняется, что сотрудники учреждение культуры «Донское наследие» вели раскопки на Комсомольской улице — разрабатывали разведочный шурф. Разрешение на проведение работ было получено.

Утром 24 августа к месту проводимых работ подошла группа мужчин. Они стали засыпать шурф землей в тот момент, когда там находились археологи.

Портал «Блокнот-Ростов» писал, что причина таких действий кроется в опасениях по поводу установки на этом месте вышки 5G.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в российских городах с населением больше миллиона человек сети 5G появятся уже через три года.