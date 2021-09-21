Крымчанка сбежала от «грядущего Апокалипсиса» с сыном в Псков

Полиция нашла в Пскове крымчанку, сбежавшую с сыном от «грядущего Апокалипсиса»

Полицейские в нашли в Псковской области крымчанку, сбежавшую с ребенком от «грядущего Апокалипсиса», «чипизации» и вышек 5G. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Женщину с четырехлетним сыном обнаружили в общине лжесвященника Сергия Агеева в Опочецком районе.

По словам супруга пропавшей, она пропала 17 сентября, после того как в маршрутке ей сделали замечание и потребовали надеть маску. Он также рассказал, что последний год она смотрела ролики с «сектантами» Сергием Романовым и Сергием Агеевым.

«Она человек верующий, но не в ту сторону ушла. Даже батюшка наш в Щелкино так сказал», — сообщил муж.

Перед тем как пропасть, крымчанка уверяла, что едет к тете, но никто из родных не видел ни ее, ни ребенка.

Как сообщает «Псковская губерния Online», настоящее имя Сергия Агеева — Эдуард Агеев. 6 июля 2020 года сотрудники ФСБ задержали его по обвинению в создании организации, наносящей вред здоровью людей. Агеев пробыл в СИЗО три с половиной месяца, после чего вышел под подписку о невыезде.

Агеев числится в списках лжесвященников Русской православной церкви.

В августе сообщалось, что в городе Азове Ростовской области россияне пытались засыпать археологов землей из-за опасений, что те установят там вышку 5G.