Специалист по мобильным устройствам оценил выбор телефонов Realme для депутатов

Телефоны Realme, которые закупили для депутатов VIII созыва Госдумы, отличаются хорошим соотношением цены и качества, их хватит на рабочий функционал. Названная цена в 9,5 тысяч рублей является стартовой стоимостью пригодного для работы устройства. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил выбор телефонов специалист по мобильным устройствам и гаджетам Александр Побыванец.

Ранее стало известно, что Госдума закупила 450 смартфонов китайской фирмы Realme. Их количество совпадает с числом мандатов — по всей видимости, аппаратами должны пользоваться депутаты восьмого созыва. Стоимость контракта составляет 4,3 миллиона рублей, по 9,5 тысячи рублей за смартфон.

Как следует из условий тендера, смартфоны должны были поддерживать две сим-карты, работать в системах сотовой связи 4G, диагональ экрана должна быть не менее шести дюймов, а объем встроенной памяти — не менее 64 гигабайт. Кроме того, обязательно наличие восьмиядерного процессора, поддержки Wi-Fi, GPS и сканера отпечатка пальцев. Исполнить контракт победитель тендера ООО «Московский центр продаж» должен к концу года.

Рабочий инструмент без изысков

По мнению Побыванца, телефоны китайского производителя Realme обладают хорошими характеристиками при достаточно низкой стоимости. Он заверил, что к 2021 году производители мобильных устройств научились делать аппараты, способные справиться с элементарными офисными задачами по лояльной цене.

По его мнению, высчитанная цена одного устройства, составляющая 9,5 тысяч рублей, — это как раз та цена, за которую можно приобрести устройство, которым можно вполне комфортно пользоваться.

«Надо понимать, для чего они будут применяться. Если это будет средство для чтения документов, допустим, то такой телефон вполне для этого подходит. Если будут какие-то более сложные задачи, то он для этого не предназначен. Насколько я понимаю, телефоны будут использовать как рабочие инструменты, то есть на них будет приходить корреспонденция, и они будут нужны для связи, то есть звонков и смс. Такого телефона для названного функционала вполне достаточно. Вряд ли для такого устройства будет ставиться задача вроде редактирования видео или анализ какого-то большого объема данных», — высказался специалист по мобильным устройствам и гаджетам.

Он отметил, что обычно такие телефоны покупают на год-полтора, а затем меняют. Принимая во внимание, что депутаты будут пользоваться гаджетами Realme минимум пять лет, Побыванец добавил, что в случае, если скорость работы устройства снизится, всегда можно сделать сброс настроек и таким образом продлить срок комфортной службы устройства.

Пять лет назад Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel за 2,6 миллиона рублей. Как рассказала депутат прошлого созыва Татьяна Цыбизова, член фракции «Единой России», полученный смартфон она почти не использовала, оставив его помощнику. В настоящее время она должна сдать аппарат. Депутат Госдумы того же созыва Константин Затулин подтвердил, что не пользовался служебным аппаратом, передав его помощникам и предпочитая личный телефон.

По итогам голосования, прошедшего 17-19 сентября, «Единая Россия», несмотря на худший, чем пять лет назад, результат по партийным спискам, упрочила свои позиции в нижней палате парламента. Она получит 324 депутатских мандата. На долю КПРФ придется 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» смогла собрать 27 мандатов, а ЛДПР — 21. Пятая из прошедших партий «Новые люди» получила 13 мест.