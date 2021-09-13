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От Tele2 потребовали снизить цены

ФАС России потребовала от Tele2 снизить цены на ряд тарифов
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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора Tele2 нарушившим антимонопольное законодательство и потребовала от компании снизить цены, говорится в сообщении ведомства.

«Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения», — указали в службе.

В январе этого года компания «Т2 Мобайл» сделала свои услуги дороже более чем для 12 миллионов физических лиц, в среднем речь шла о повышении цены на 13 процентов. Это обосновывалось ростом затрат самой организации. После этого абоненты массово обратились в ФАС, и в феврале служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. В итоге ФАС установила, что ростом затрат повышение тарифа обусловлено не было. Рассмотрение дела было завершено 13 сентября.

В августе ФАС также уличила в нарушениях сервис Booking.com, наложив на компанию штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке Сумма достигла 1,3 миллиарда рублей.

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