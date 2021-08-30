Суд отклонил иск оштрафованного в России Booking.com

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая признала компанию Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства, и отклонил иск компании, пишет РИА Новости. Информацию агентству подтвердили участники заседания.

Нидерландская компания просила признать недействительным решение и предписание ФАС от 29 декабря 2020 года, касающееся навязывания отелям требования о так называемом паритете цен. Это значит, что гостиницы должны поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com.

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Антимонопольное дело ФАС рассматривала по обращению «Опоры России». О признании Booking.com виновным в нарушении антимонопольного законодательства служба сообщала в самом конце 2020 года, уточняя, что компании было выдано предписание о прекращении действий. В августе ведомство также приняло решение о штрафе в 1,3 миллиарда рублей в отношении сервиса.

Штраф Booking.com также собиралась оспорить, объясняя это убежденностью в справедливости своих подходов. «Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали», — сообщали в компании «Ленте.ру».