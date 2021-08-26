Booking.com собралась спорить с ФАС из-за штрафа

Booking.com, на которую Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке, собирается обжаловать решение, сообщили «Ленте.ру» в компании.

В Booking.com намерение спорить с ведомством объяснили убежденностью в справедливости своих подходов. «Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали», — говорится в сообщении.

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Сейчас Booking.com ожидает результатов апелляции на заключение ФАС в отношении практики паритета цен. Сумма штрафа достигает 1,3 миллиарда рублей, о решении ранее сообщило само ведомство.

Штраф последовал за неисполнением предписания по антимонопольному делу, которое рассматривалось в 2020 году. Тогда ФАС установила, что компания навязывала гостиницам и отелям определенные условия, из-за чего они не могли предлагать через другие каналы более низкие цены, чем на Booking.com. Это в службе посчитали ограничением конкуренции и ущемлением прав гостиничного бизнеса.

