У Booking.com возникли проблемы в России

У онлайн-сервиса бронирования Booking.com возникли проблемы в России — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала его виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как установила служба, сервис злоупотреблял доминирующим положением на рынке и навязывал гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличие номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.

Таким образом, отметили в ведомстве, российские отели и гостиницы не могли устанавливать цены на размещение в номерах ниже, чем на сайте сервиса. Теперь Booking.com будет выдано предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

«От компании потребуют исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются», — пояснила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

Сами представители Booking.com в беседе с РБК заявили о том, что разочарованы решением ФАС. «Мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте», — отметили в пресс-службе сервиса.

В декабре прошлого года сообщалось, что ФАС возбудила дело против Booking.com из-за нарушения антимонопольного законодательства. За месяц до этого служба выдала сервису предупреждение с просьбой прекратить требовать паритета цен от объектов размещения. Booking.com должен был выполнить указания в течение месяца (до 12 декабря), однако компания не сделала этого.

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