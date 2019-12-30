ФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против онлайн-сервиса бронирования отелей Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении ФАС говорится, что сервис нарушил антимонопольное законодательство, заставив российские отели соблюдать паритет цен и номеров (продажа одной и той же категории номеров по одинаковой стоимости на разных агрегаторах, — прим. «Ленты.ру»).

Как считают в ФАС, компания Booking.com B.V. навязывает организациям невыгодные условия договора, в соответствии с которыми гостиницы и другие объекты размещения не могут установить цену на свои услуги на одном агрегаторе ниже, чем на другом. В сообщении отмечается, что это может привести к ущемлению интересов отельеров и устранению конкуренции.

12 ноября ФАС выдала Booking.com предупреждение с просьбой прекратить требовать паритета цен от объектов размещения и нарушать антимонопольное законодательство. Booking.com должен был выполнить указания в течение месяца (до 12 декабря), однако компания не сделала этого.

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