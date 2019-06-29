Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым

Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner исчезли перелеты в Крым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Рейсы из всех крупных городов России до Симферополя были недоступны весь день 28 июня. На момент написания заметки авиабилеты в Крым также не появились в системе. В компании не смогли объяснить причину отсутствия перелетов.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, считает, что это может быть связано с санкциями, которые Евросоюз ввел в отношении России из-за референдума в Крыму.

На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.

Летом 2018 года другой туристический сервис Booking.com приостановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций. Уточнялось, что туристы больше не могут бронировать жилье на полуострове, ставить оценки и оставлять отзывы. Владелица одного из отелей в Крыму поделилась официальным ответом сервиса, в котором уточняется, что Booking.com обязан соблюдать торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма, так как организация базируется в Нидерландах.

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