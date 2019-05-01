От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским. Об этом сообщает портал Aktuálně.cz.

В 2014 году отель Brioni Boutique Hotel в чешском городе Острава отказался обслуживать россиян в знак протеста против присоединения Крыма к России. Впоследствии владельцы приняли решение обслуживать только тех российских туристов, которые письменно признавали полуостров украинским.

Ранее суд наложил на компанию штраф в размере пяти тысяч крон (230 долларов), обвинив в дискриминации по национальному признаку. Однако, по решению Конституционного суда, действия отеля были попыткой «хотя бы в какой-то степени повлиять на тех, кто принимает политические решения в России», и не основывались на ненависти.

Судья-докладчик по делу отеля Войтех Шимичек отметил, что присоединение Крыма к России означает нарушение международного права, а «непосредственная и эмоциональная» позиция владельца Brioni Boutique Hotel совпадает с внешней политикой Чехии. Кроме того, предприниматель имеет право не быть политически нейтральным.

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