Booking.com оштрафовали в России более чем на миллиард рублей

На Booking.com наложен оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Сумма достигла 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства.

В декабре 2020 года служба завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании. Возбудили его после обращения «Опоры России». ФАС выяснила, что Booking.com навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также вынуждала соглашаться на определенные условия для закрытых групп пользователей. В итоге гостиницы не могли предлагать через другие каналы продаж более низкие цены, чем через сервис Booking.com.

Служба пришла к выводу, что такая политика компании не только ограничивает конкуренцию на рынке, но и ущемляет интересы гостиничного бизнеса. Booking.com до сих пор не исполнила предписания, уточнили в ведомстве.

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О признании Booking.com виновным в нарушении антимонопольного законодательства ФАС сообщала в самом конце 2020 года, уточняя, что компании было выдано предписание о прекращении действий. «От компании потребуют исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются», — уточняла начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

Представители зарубежного сервиса тогда заявляли, что разочарованы решением ФАС. В пресс-службе добавляли, что считают справедливым, когда «отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте».