Тинькофф Банк подал иск к МТС на миллиард рублей

Тинькофф Банк подал иск против компании «Мобильные телесистемы» (МТС). Он зарегистрирован в Арбитражном суде, сумма требований превышает 1,1 миллиарда рублей. Третьим лицом в деле указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Подробности искового требования пока не сообщаются.

Как уточняет РБК, в иске говорится, что «Тинькофф» понес убытки от неправомерных действий МТС. Оператора обвиняют в злоупотреблении положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги СМС-рассылки, а также создания дискриминационных условий». Представитель МТС сказал РБК, что в компании не согласны с требованиями иска и собираются отстаивать свою позицию.

Ранее ФАС признала МТС, Tele2 и «Вымпелком» виновными в дискриминационных условиях для частных банков: госбанки платили за СМС-рассылки меньше остальных. В службе заключили, что подобная политика нарушает закон о конкуренции.

Тинькофф Банк входит в TCS Group бизнесмена Олега Тинькова, банк предоставляет дистанционное обслуживание и не имеет розничных отделений. По данным РИА Рейтинг, он занимает 17-е место в российской банковской системе по величине активов.