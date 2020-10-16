Центробанк заподозрил «Яндекс» и «Тинькофф» в сговоре

Банк России после отмены переговоров о покупке «Яндексом» банка «Тинькофф» собирается проверить компании на предмет признаков инсайдерской торговли, то есть сговора, позволяющего заработать на изменении котировок акций. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, передает ТАСС.

По его словам, ЦБ проводит предварительный анализ всех необычных сделок, а о признаках или выявлении подозрительных операций станет объявлено только после завершения расследования.

Официально о подготовке соглашения было объявлено 22 сентября. После этого акции обеих компаний резко взлетели. Однако, как утверждали источники, знакомые с ходом переговоров, стороны не могли прийти к общему мнению.

В результате в пятницу, 16 октября, «Тинькофф» и «Яндекс» официально объявили, что сделка не состоится. Они не предъявляли друг другу претензий публично, но в СМИ попало письмо основателя банка Олега Тинькова, где он обвинил партнеров по переговорам в отказе от изначальной идеи.

По словам бизнесмена, он был готов к созданию крупнейшей частной компании России, чтобы за счет синергии двух сервисов резко нарастить клиентскую базу. Однако «Яндекс» думал только о покупке банка.

На этом фоне акции обеих компаний обвалились. Ранее ряд источников утверждал, что на покупку «Тинькофф» также претендует МТС, но в том же письме Тиньков заявил, что банк будет развиваться самостоятельно, другие сделки не планируются.