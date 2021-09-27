Объяснена высокая стоимость жилья в России

Себестоимость возведения жилья в России за год выросла на 15 процентов

Себестоимость жилья в России складывается из целого ряда составляющих, их «Аргументам и Фактам» назвали участники рынка. За год, по данным Росстата, себестоимость возведения квартир в стране выросла на 15 процентов, при этом маржа застройщиков снизилась.

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Эксперты объяснили, что помимо строительно-монтажных работ в себестоимость входит плата за земельный участок, за присоединение жилого дома к инженерным сетям. Также нужно учитывать расходы на изыскательные и проектные работы, архитекторов, рекламу, комиссию риелторам, на содержание отдела продаж, благоустройство, обеспечение социальной инфраструктуры.

Кроме того, высокая стоимость квадратного метра в новостройках обусловлена переходом застройщиков на эскроу-счета — он является обязательным для всех компаний, указали специалисты. По их словам, в 2020-2021 годах жилье в России подорожало в том числе из-за увеличения издержек девелоперов.

Маржа строительных компаний между тем снизилась: если в допандемийный период она составляла 20-25 процентов, то в настоящее время — 8-10 процентов среднем по стране. В Москве этот показатель — 10-20 процентов. В прошлом году маржа застройщиков в столице достигала 58 процентов, сообщили участники рынка.

Ранее общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы и кадастровой оценке Кирилл Кулаков заявил, что в предстоящие месяцы рост цен на квартиры в российских новостройках продолжится. По его мнению, удорожанию жилья будет способствовать увеличение себестоимости строительства.