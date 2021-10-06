России дали прогноз на рекорд по ипотеке

Согласно оценке банка ВТБ, объем выдачи ипотеки приближается к рекордному значению. С января по сентябрь в России одобрили жилищных кредитов на 42 процента больше, чем в аналогичный период 2020 года. К концу 2021-го сумма оформленной гражданам ипотеки достигнет беспрецедентных для страны 5 триллионов рублей, дали прогноз в кредитной организации. Аналитические материалы оказались в распоряжении «Ленты.ру».

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В сентябре текущего года клиенты ВТБ поучаствовали в 26 тысячах сделок на 95 миллиардов рублей из совокупных по России 500 миллиардов рублей. С начала года объем оформленной банком ипотеки составил более чем 780 миллиардов рублей, что почти на четверть выше прошлогоднего показателя. Лидерство закрепилось за Москвой и Московской областью (286 миллиардов рублей), Санкт-Петербургом и Ленинградской и областью (66 миллиардов рублей), Новосибирской областью (29,3 миллиарда рублей), Татарстаном (25 миллиардов рублей) и Свердловской областью (21 миллиард рублей).

«Спрос на ипотеку среди россиян после летнего сезона начал возвращаться к привычно высоким значениям. В сентябре продажи на рынке составили около 500 миллиардов рублей), что сопоставимо с "горячим" сезоном осени прошлого года, когда программы господдержки и рефинансирования достигали пика популярности. Для ВТБ объем продаж ипотеки в сентябре стал рекордным с момента модернизации госпрограммы. Это связано как с сезонным фактором, так и снижением ставок, которые мы, в отличие от других игроков, провели этой осенью для наших клиентов. Четвертый квартал может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России. Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будут на уровне сентября», — пояснил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Самый заметный темп роста продемонстрировала госпрограмма «Семейная ипотека» — с 1 июля среднемесячный объем увеличился в 2,7 раза, доля в общей выдаче достигла 12 процентов. Оформление льготной ипотеки составило в сентябре 8 процентов от всех жилищных кредитов. Резкое повышение ключевой ставки Центробанком России не повлияло и на популярность среди клиентов рефинансирования ипотеки, по итогам девяти месяцев это каждая третья ипотечная сделка в ВТБ.

Ранее Центробанк сообщил, что в конце лета 2021 года средняя ставка по кредитам на жилье в России выросла на 0,11 п.п. (до 7,78 процента), достигнув максимума за полгода. Подобное значение в последний раз фиксировали в апреле 2020-го.