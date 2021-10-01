Россиянам предложат новый тип ипотеки

Российский Центробанк (ЦБ) и правительство вместе прорабатывают возможность запуска в России новой, зеленой ипотеки — кредитов на покупку квартир и домов, соответствующих критериям экологичного жилья. Об этом заявила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева, сообщает «Российская газета».

Для развития и предложения этого типа ипотеки нужно строить зеленые, экологичные дома, указала Юдаева. «Мы вместе с правительством работаем над таксономией социальных проектов и работаем над тем, чтобы можно было запустить зеленую ипотеку», — сказала она.

Весной 2021 года о том, что в России собираются развивать зеленую ипотеку, сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Он предположил, что кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья, будут востребованными, следовательно, и строительным компаниям будет выгодно предлагать соответствующее жилье. Ожидалось, что спрос на такую ипотеку в первую очередь возникнет со стороны молодежи.

Швецов тогда заявил, что в Центробанке считают важным уже в 2021 году определить характеристики зеленых квартир, после чего станет возможным появление зеленой ипотеки.