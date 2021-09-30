В России задумали усложнить выдачу кредитов

Банк России рассмотрит в четвертом квартале 2021 года вопрос об изменении формулы расчета показателя долговой нагрузки (ПНД). Об этом сообщается на сайте ЦБ.

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Центробанк планирует повысить макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по кредитам на длительные сроки и по кредитам для россиян с высокой долговой нагрузкой. Во втором квартале 2021 года банки выдали 21 процент долгосрочных кредитов (сроком от пяти лет) — почти в два раза больше, чем до начала пандемии. При получении таких кредитов риск дефолта заемщика в первый год увеличивается в два раза по сравнению с кредитами сроком менее пяти лет.

В конце сентября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала сенаторов ограничить размер переплаты по кредитам. По ее словам, люди должны сразу видеть честную стоимость кредита со всеми «накрученными опциями». Пока данная мера действует в отношении ипотеки.

В разговоре с членами Совета Федерации Набиуллина также отвергла идею простить долги по кредитам молодым семьям. Она отметила, что списание кредитов несправедливо по отношению к честным заемщикам. За последний месяц россияне просрочили кредиты на 10 миллиардов рублей, а с начала года — на 73 миллиарда (плюс 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).