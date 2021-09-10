Россиянам назвали способы получить кредит дешевле

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм» назвала россиянам способы получить кредит дешевле, чем у других банков.

В первую очередь нужно воспользоваться интернет-ресурсами, чтобы понять, какие банки готовы представить вам кредит и на каких условиях исходя из ваших возможностей. Как правило, лучшие условия предлагают зарплатным клиентам, людям с хорошей работой и зарплатой, с хорошей кредитной историей и имуществом в собственности.

После этого можно изучить возможности в целом по рынку, исходя из целей кредита, например, подходит ли он под специальную или льготную программу, и подробнее рассмотреть возможность участия в них, посоветовала эксперт.

Ермилова напомнила, что автодилеры и застройщики часто предлагают программы, для участия в которых нужно выполнить некоторые условия, например оформить страховку. Она заверила, что благодаря таким программам заемщики могут сэкономить.

Ранее сообщалось, что россияне набрали в августе рекордный объем потребкредитов, банки одобрили 2,1 миллиона займов наличными на сумму 646,7 миллиарда рублей. По сравнению с июлем количество новых договоров увеличилось на 7,5 процента, а объем одобренных ссуд — на 6,9. При этом средний размер потребкредита в августе достиг минимального значения за год — 313,6 тысячи рублей.