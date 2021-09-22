Набиуллина объяснила отказ списывать долги по кредитам

Председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина считает списание кредитов должникам несправедливым по отношению к честным заемщикам. Об этом она заявила в Совете Федерации, отвечая на вопрос сенатора Евгения Савченко, передает РИА Новости.

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Савченко напомнил о предложении Совфеда снизить долговую нагрузку на молодые семьи посредством перезаключения кредитных договоров под три процента максимум. По задумке сенаторов, финансирование программы должен обеспечить ЦБ. Набиуллина признала факт высокой закредитованности россиян, но отвергла идею Савченко. «Понимаете, если мы спишем по сути дела кредиты тем, кто не заплатил, те, кто обслуживал эти кредиты и платил эти процентные ставки, они окажутся в несправедливой ситуации, мне кажется», — объяснила глава Центробанка.

В ходе заседания Набиуллина также предложила ограничить размер переплаты по кредитам. Она упрекнула банки в том, что те научились обходить ограничения ЦБ по полной стоимости кредита (ПСК) и продолжают выдавать кредиты гражданам с долгами.

За месяц объем просроченных кредитов физических лиц вырос на 10 миллиардов рублей (плюс один процент), а с начала года — на 73 миллиарда (плюс 7,9 процента). В середине сентября ЦБ сообщил о планах запретить некоторые виды кредитов.