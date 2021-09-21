Россияне просрочили кредиты на один триллион рублей

Объем просроченных кредитов физических лиц достиг 1,006 триллиона рублей, следует из статистики ЦБ.

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За месяц проблемные долги россиян выросли на 10 миллиардов рублей (плюс один процент), а с начала года — на 73 миллиарда (плюс 7,9 процента). По сравнению с пришлым годом темпы прироста портфеля «плохих» долгов ниже. За январь-август 2020 объем просрочки взлетел на 151 миллиард рублей.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее сказала, что сложившаяся ситуация на рынке потребкредитования потребует от ЦБ быстро перейти к прямым запретам на выдачу отдельных ссуд. Регулятор утвердит эти меры сразу же, получив необходимые полномочия. В Госдуму уже внесли законопроект, расширяющий инструментарий ЦБ.

Однако законопроект пока не приняли из-за разногласий с правительством. Если его примут, ЦБ сможет запрещать банкам и микрофинансовым компаниям выдавать некоторые виды ссуд сверх установленной нормы.

Ранее сообщалось, что россияне набрали в августе рекордный объем потребкредитов: банки одобрили 2,1 миллиона займов наличными на сумму 646,7 миллиарда рублей.