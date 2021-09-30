Москвичи выставили заградительные цены на квартиры

В сентябре 2021 года квадратный метр вторичного жилья в Москве подорожал на 1,3 процента, до 235,8 тысячи рублей, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты отмечают — продавцы, снимавшие летом свои лоты с продажи, вернулись на рынок и выставили заградительные цены.

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По данным ИРН, среди типов жилья по итогам сентября больше всего подорожали квартиры в панельных домах советской постройки — на 1,8-1,9 процента. Меньше всего прибавили в цене современные монолитно-кирпичные дома (их много в высокобюджетных сегментах) — плюс 0,8 процента.

«После затишья во второй половине лета темпы роста цен на квартиры в сентябре вновь увеличились, — констатируют аналитики. — Однако подорожание носит скорее психологический, чем экономический характер: на рынок вернулись продавцы, снимавшие летом свои лоты с продажи, и выставили заградительные цены. Привыкнув за последний год к аномальному росту цен, они боятся продешевить».

Но надежды собственников могут разбиться о снижение спроса на фоне удорожания ипотеки, которая была главным драйвером ажиотажа на рынке недвижимости, предупреждают эксперты. По их прогнозам, вторичному рынку жилья грозит стагнация. В меньшей степени она затронет бюджетные сегменты, дорогие пострадают больше. «Не исключено, что уже к концу года мы увидим ценовую коррекцию. Впрочем, вряд ли она будет значительной», — заключают специалисты.

Ранее в сентябре руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что цены на вторичное жилье в России перестали расти, на рынке уже наблюдается стагнация. По словам эксперта, от месяца к месяцу цены на «вторичку» не меняются, в годовом выражении жилье подорожало, но меньше, чем на первичном рынке недвижимости. Нулевая ценовая динамика на вторичном рынке фиксируется три с половиной месяца подряд, уточнил Попов.