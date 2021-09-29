Вторичное жилье в России перестало дорожать

Цены на вторичное жилье в России перестали расти, на рынке наблюдается стагнация, заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов на конференции для агентств недвижимости, передает ТАСС.

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По словам эксперта, от месяца к месяцу цены на «вторичку» не меняются, в годовом выражении жилье подорожало, но меньше, чем на первичном рынке недвижимости. Нулевая ценовая динамика на вторичном рынке фиксируется три с половиной месяца подряд, уточнил Попов.

Главный аналитик центра назвал текущее предложение «вторички» неоднородным: в продаже много инвестиционных квартир, которые зачастую предлагаются по привлекательным ценам. Достаточно и квартир, недавно полученных по наследству, которые продаются с дисконтами.

В целом продавцы более аккуратно подходят к ценообразованию, отметил эксперт. «Думаю, это первый индикатор процесса, что усилится тенденция на стагнацию цен и будут меняться сроки реализации объектов», — заключил Попов.

Ранее в сентябре аналитики заявили, что на российском рынке жилья наступило «время покупателя». По их наблюдениям, в большинстве регионов, в том числе на столичных рынках, максимально перегревшихся за последние полтора года, происходит сокращение темпов роста цен на жилье.