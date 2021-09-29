Названы российские мегаполисы для быстрой покупки жилья

Россиянам назвали мегаполисы, где можно быстро накопить на покупку однокомнатной квартиры. Аналитики ЦИАН и hh.ru в совместном исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») определили, что быстрее всего собственным жильем получится обзавестись в Челябинске, а в Москве и Санкт-Петербурге на это потребуется гораздо больше времени.

Эксперты отметили, что жители России стали дольше откладывать деньги на приобретение недвижимости. Если обычный житель города-миллионника начнет копить в 2021 году, то купить однокомнатную квартиру сможет только через пять лет и девять месяцев — годом ранее ему бы потребовалось на восемь месяцев меньше. Прогнозы аналитиков основаны на данных о средних зарплатах в разных регионах и стоимости однокомнатных квартир в мегаполисах. Предполагалось, что люди откладывают разницу между зарплатой и прожиточным минимумом в своем городе.

Быстрее всего удастся приобрести жилье на вторичном рынке в Челябинске — там для этого потребуется 3,3 зарплаты за год. Второе место занимает Волгоград (4,4 зарплаты за год), а третье — Омск (4,7 зарплаты). В первую пятерку по скорости накоплений вошли Ростов-на-Дону (4,9 зарплаты за год) и Пермь (пять годовых зарплат).

Дольше всего откладывать деньги на «однушку» придется москвичам — в среднем понадобится почти десять годовых зарплат. Не намного меньше придется копить жителям Санкт-Петербурга (9,5 зарплаты) и Казани (восемь зарплат). Замыкают пятерку Нижний Новгород (семь годовых зарплат) и Новосибирск (5,9 зарплаты).

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Аналитики отметили, что существеннее всего (на год или больше) периоды накоплений выросли в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Омске, а меньше всего (на три-четыре месяца) — в Ростове-на-Дону и Челябинске.

При этом любому жителю города-миллионника от продажи квартиры в регионе хватит на первый взнос по ипотеке на квартиру в Москве — 33 процента от стоимости недвижимости. Однако эксперты назвали переезд в столицу невыгодным для жителей Челябинска, Волгограда и Омска — за взятую в ипотеку «однушку» они в среднем отдадут столько же, сколько за 3,6 квартиры в родном городе. Тем временем петербуржцы, казанцы и нижегородцы не сильно потеряют в деньгах, если захотят жить в Москве.

В июне специалисты Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) исследовали возможности накопления на жилье в российских регионах. Эксперты пришли к выводу, что всю жизнь придется откладывать деньги на квартиру в Туве (67 лет), а половину жизни — в Карачаево-Черкессии (38 лет) и республике Алтай (32 года). Быстрее же всего — за три года — получится накопить на квартиру в Ненецком автономном округе и Магаданской области.