Россиянам назвали три способа купить квартиру без ипотеки

В агентстве недвижимости Sever Group рассказали, как купить квартиру без ипотеки

Риелтор агентства недвижимости Sever Group Денис Коденко и руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев рассказали, как купить квартиру без оформления ипотеки. Об этом пишет URA.RU.

Эксперты назвали три способа приобрести жилье: рассрочка, trade-in и собственные накопления.

«Некоторые застройщики слишком низко оценивают стоимость квартиры. При ипотеке и покупке за наличные существует скидка от базовой стоимости квартиры, на рассрочку скидки нет. Чаще всего рассрочка процентная», — рассказал Денис Коденко и отметил, что обычно она составляет 12 процентов годовых.

Алексей Силантьев, в свою очередь, отметил, что для того, чтобы взять ипотеку, нужен первоначальный взнос, которого, чаще всего, хватает на покупку комнаты.

«Альтернатива ипотеки — это купить комнату, не занимать деньги у банка, и продолжить копить», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал о выгодных факторах ипотеки. В частности, он отметил, что «за счет относительно невысоких процентов привлечения средств человек может купить жилье, которое через несколько лет может стоить существенно дороже».

