В Москве не осталось дешевых квартир

К окончанию третьего квартала 2021-го в московских новостройках комфорт-класса не осталось квартир дешевле 5 миллионов рублей, свидетельствуют материалы агентства Est-a-Tet, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». Максимальный спрос сосредоточен на новом жилье стоимостью 7-13 миллионов рублей, выяснили аналитики.

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По данным Est-a-Tet, всего в столице выставлено на продажу 17,4 тысячи квартир комфорт-класса в 88 проектах (287 корпусов). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объем предложения сократился почти на четверть. Средневзвешенная цена предложения недорогого жилья выросла за квартал на 5,4 процента, достигнув показателя в 253,3 тысячи рублей за квадратный метр. Год назад ценник был на 31 процент ниже.

Как отмечают эксперты, наибольшим спросом среди покупателей пользуются квартиры по цене от 7 до 13 миллионов рублей, они преобладают в объеме предложения (на них приходится 36 процентов рынка). Между тем потребителям явно не хватает дешевых лотов (стоимостью 5-7 миллионов рублей) — в этом сегменте спрос превышает предложение. Дисбаланс также наблюдается в сегменте жилья стоимостью дороже 17 миллионов рублей — там предложение, напротив, превышает спрос.

Ранее стало известно, что в Москве резко вырос спрос на квартиры-студии. Из-за роста цен на недвижимость покупатели, ранее планировавшие купить «однушки», переориентировались на более компактное жилье. В среднем студия в Москве на вторичном рынке сейчас стоит 7,7 миллиона рублей, прирост цены за последние 12 месяцев составил 15 процентов.