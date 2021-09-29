Определена средняя стоимость квартиры в Москве

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве (на вторичном рынке) к сентябрю 2021-го достигла 9 миллионов рублей, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Цена «двушки» составила 11,5 миллиона рублей, «трешки» — 18,5 миллиона рублей.

Как определили риелторы, в минувшем августе максимальное количество сделок на вторичном рынке пришлось на двухкомнатные квартиры — 38 процентов. 36 процентов покупателей выбрали однокомнатные варианты, а 20 процентов — «трешки».

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Максимальное количество сделок было заключено с квартирами стоимостью 9-12 миллионов рублей (34 процента). 26 процентов сделок пришлось на квартиры в бюджете 6-9 миллионов рублей, еще 17 процентов — на лоты стоимостью 12-15 миллионов рублей. Столько же сделок заключено в ценовом диапазоне 15-30 миллионов рублей. Только 4 процента покупателей выбрали квартиры стоимостью выше 30 миллионов рублей. Минимальное количество сделок, 2 процента, прошло с квартирами стоимостью до 6 миллионов рублей.

«В августе 2021 года, как и в июле, в самом недорогом ценовом сегменте продавались фактически только комнаты», — констатировали специалисты.

Ранее в сентябре риелторы заявили, что на вторичном рынке жилья в Москве пока не наблюдается традиционного оживления покупателей, связанного с началом делового сезона. В первой половине сентября число авансов, внесенных за покупку «вторички», обвалилось на 40 процентов относительно того же периода 2020-го.