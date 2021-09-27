Определены районы Москвы с максимальным ростом цен на квартиры

ЦИАН: вторичное жилье в районе Бирюлево дорожает быстрее, чем в среднем по Москве

С начала 2021 года квадратный метр вторичного жилья наиболее быстро дорожал в районах Бирюлево Западное, Ростокино и Лосиноостровский, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦИАН. В среднем квадратный метр «вторички» в Москве стоит 255-260 тысяч рублей (без учета элитной недвижимости), определили аналитики.

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По их данным, в Бирюлево Западном «квадрат» готовых квартир с начала текущего года прибавил в цене 12,5 процента, сейчас он стоит 202,7 тысячи рублей. В Ростокино и Лосиноостровском районе ценник вырос на 12 процентов, до 257 тысяч и 232 тысяч рублей соответственно.

В топ-20 районов города с максимальным ростом цен на жилье также вошли (в порядке убывания позиции в рейтинге): Северный, Алтуфьевский, Сокол, Савеловский, Северное Бутово, Лефортово, Бабушкинский, Куркино, Измайлово, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Гагаринский, Отрадное, Нагатино-Садовники, Богородское, Южное Бутово и Вешняки.

Ранее в сентябре риелторы заявили, что на вторичном рынке жилья в Москве пока не наблюдается традиционного оживления покупателей, связанного с началом делового сезона. В первой половине сентября число авансов, внесенных за покупку «вторички», обвалилось на 40 процентов относительно того же периода 2020-го.