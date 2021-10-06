Экономист рассказал о готовности России к новому локдауну

Специфические черты экономики России делают ее более приспособленной и готовой к локдаунам, чем Европу. Об этом рассказал экономист, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, наша страна является менее успешной во внекризисные времена и более успешной в периоды всемирного застоя.

Российские регионы принимают соответствующие ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19. Введение нового локдауна является абсолютно нежелательным сценарием. Так его необходимость оценил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, в приоритете точечные меры, так как в настоящее время субъектами уже наработана определенная методика.

Страна экономических парадоксов

Беляев напомнил, что особенно больно прошлый локдаун ударил по отраслям экономики, связанным с потребительским спросом, контактами с людьми и перемещениями. Это туризм, отельный бизнес, предприятия общественного питания и обслуживания, непродуктовые магазины, салоны красоты и прочее.

«В известной мере произошел очистительный процесс: сократились неэффективные предприятия, остались только те, кто нашел новые формы работы, смог встроиться в новые условия. И глобально это сокращение никак нам не навредило: основной массив российской экономики — это госсектор, подпитывающийся на бюджетных заказах. Естественно, на нем локдаун отразился в минимальной степени, поскольку этот костяк экономики действует автономно», — объяснил экономист.

Кроме того, он подчеркнул, что у отечественных властей уже сложилось понимание, как минимизировать неприятные последствия ограничительных мер: успешно показали себя финансовые вливания в отдельные отрасли, коррективы в сфере налогообложения, кредитной политики. Ввиду этого Беляев убежден: Россия успешно пройдет через новый локдаун в случае необходимости.

Того же нельзя сказать о более развитых странах и объединениях — США и Евросоюзе. Дело, по словам эксперта, в структурах экономики, ориентированных на различные специфические отрасли.

«Локдаун больно бьет по тем экономикам, где большую часть занимает сфера услуг. Например, страны Южной Европы, такие как Греция, Италия, Испания, — они заняты в туристическом, отельном бизнесах, сфере общественного питания, развлечения — они составляют порядка 20 процентов ВВП. У нас совершенно другая история: описанные сферы занимают всего десять процентов ВВП, на остальные 90 локдаун не может оказать никакого влияния», — заметил Беляев.

К достоинствам России, помогающим ей переживать локдауны, экономист относит единое торговое и логистическое пространство, где не были нарушены поставки комплектующих и агрегатов, а также развитый государственный сектор, выступающий стабилизирующим фактором экономики.

«Мы, если хотите, более приспособлены к подобным нестабильным временам. Россия обладает такими специфическими чертами, которые делают ее менее успешной, не такой темповой во внекризисные времена, но позволяющими легче относительно других стран переживать периоды упадка», — заключил Беляев.

1 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране из-за COVID-19 локдаун вводиться не будет.