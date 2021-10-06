В Кремле оценили необходимость введения локдауна из-за COVID-19

Российские регионы принимают соответствующие ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19. Введение локдауна является абсолютно нежелательным сценарием. Так его необходимость оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России, в приоритете точечные меры, так как в настоящее время субъектами уже наработана определенная методика.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил отказ властей от локдауна. По его утверждению, введение таких ограничений в России не нужно, так как система здравоохранения и коечный фонд мобилизованы. Медик добавил, что альтернативными и наиболее действенными мерами защиты от COVID-19 являются масочный и перчаточный режимы, а также вакцинация.

1 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране из-за COVID-19 локдаун вводиться не будет.

