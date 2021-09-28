России предсказали потерю лидерства на мировом рынке пшеницы

Эксперты заявили, что Россию по экспорту пшеницы может опередить Евросоюз

Россия после рекордного урожая 2017 года в 135,5 миллиона тонн может потерять мировое лидерство в экспорте пшеницы по итогам текущего сельхозгода (июль 2021-июнь 2022 года). Об этом сказали эксперты, опрошенные «Интерфаксом».

Позиция России как крупнейшего экспортера пшеницы непрочная, страну может опередить Евросоюз, предсказывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Причин у этого несколько: хороший урожай в ЕС, некоторые проблемы с экспортом. «Переменная пошлина не содействует стимулированию экспорта. Мы уже практически потеряли рынок Египта, ту его часть, которую обеспечивали тендеры GASC (госкомпания по закупкам пшеницы)», — отметил он.

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Проблемы в потере лидерства на этом рынке эксперт не видит, потому что «главное, чтобы наши аграрии смогли заработать». При этом они сталкиваются со значительным ростом цен на технику и недостаточно большим урожаем.

«Достаточно высокой» называет вероятность потери статуса мирового лидера и вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Является ли сохранение позиции на мировом рынке приоритетом для государства — это большой вопрос. Основной приоритет — сдерживание внутренних потребительских цен. А сидеть на двух стульях — занятие неблагодарное», — считает он.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин и ряд других экспертов уверены, что при нынешнем урожае Россия не потеряет лидерство на мировом рынке. Ранее стало известно, что Россия вывезла из страны рекордный за всю историю объем зерна