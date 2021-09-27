Россия вывезла из страны рекордный за всю историю объем зерна

Экспорт зерна с учетом зернобобовых культур составил рекордные 6,08 миллиона тонн в августе, включая санкционные страны (Иран и Сирия). Об этом сообщает компания «ПроЗерно».

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Российской пшеницы было вывезено 5,27 миллиона тон, 557 тысяч тонн ячменя и 171 тысяча тонн гороха. Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было такого объема экспорта, во многом это произошло за счет Ирана и рекордного за месяц экспорта гороха, отмечается в сообщении.

Главными покупателями российского зерна за два месяца стали Турция, Иран и Египет. Экспорт пшеницы в Иран за первые неполные три месяца сезона 2021-2022 превысил весь объем поставок за сезон 2020-2021. С 1 июля по 27 сентября в эту страну было продано 2,44 миллиона тонн пшеницы.

Мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США, что привело к повышенному спросу на пшеницу. Производители макаронных изделий в России столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, что может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции.