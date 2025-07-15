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11:04, 15 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на удар ВСУ по жилому дому в Воронеже

Депутат Колесник: После ударов по Воронежу ВС России будут истреблять ВСУ жестче
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Кадр: Telegram-канал Mash

Украина как террористическое государство пытается ударами по жилым домам запугать россиян, но, кроме озлобления наших бойцов, больше ничего не получит, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 15 июля, ударили по Воронежу и области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам губернатора Александра Гусева, пострадали как минимум 16 человек, среди которых есть несовершеннолетний.

Депутат объяснил, что ВСУ бьют по беззащитным гражданским объектам, чтобы внести страх и смятение среди мирных людей. При этом Колесник подчеркнул, что террористические действия Украины вызывают лишь еще большее озлобление российских бойцов на поле боя, которые станут уделять еще больше внимания живой силе противника.

«Кто-то говорит, что Украина специально злит Россию, чтобы мы начали бить и по их жилым домам. Но мы по жилым домам бить не будем, как бы они ни старались. Будет уничтожаться живая сила противника еще в большем количестве. Я думаю, что и в плен могут перестать браться после таких действий. Но именно военных людей», — отметил Колесник.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в центре Воронежа горожане получили ранения при падении сбитого дрона. По неофициальным данным, речь шла о пяти россиянах. Обстановку в городе после атаки ВСУ сняли на видео.

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