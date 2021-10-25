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Американский писатель пошел за продуктами и «оказался в Советском Союзе»

Сторонник Трампа, писатель Адамс раскритиковал пустые полки магазина в США, сравнив с СССР
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Фото: Anton Kavashkin/ Globallookpress.com

Американский писатель и сторонник бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что вышел за продуктами и «оказался в Советском Союзе». Таким образом в Twitter он раскритиковал пустые полки, сравнив ситуацию с дефицитом во времена СССР.

«Я вышел за покупками, а тут пустые полки в магазине! Мы в Советском Союзе или в Америке?!» — возмутился Адамс.

Противники администрации действующего американского лидера Джо Байдена неоднократно критиковали его экономическую политику, в частности выкладывали в соцсетях пустые прилавки магазинов и сопровождали обвиняющими комментариями и хэштегами, отмечает РИА Новости.

Сам глава государства в начале октября не исключил вероятности дефолта. По его словам, он не может гарантировать, что страна избежит дефолта, так как это зависит от действий республиканцев.

Палата представителей Конгресса США, в свою очередь, приняла законопроект о временном увеличении потолка госдолга. В поддержку проголосовали 219 конгрессменов, еще 206 высказались против. Согласно данным Минфина, это позволит покрывать расходы до 3 декабря. 8 октября законопроект одобрил сенат США, а 15 октября его подписал Байден.


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