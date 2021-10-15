Байден повысил потолок госдолга США

Президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга страны на 480 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Согласно указу, лимит будет увеличен до 28,9 триллиона долларов. Ожидается, что этой суммы суммы должно хватить для того, чтобы правительство США в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США приняла законопроект о временном увеличении потолка госдолга. В поддержку проголосовали 219 конгрессменов, еще 206 высказались против. Согласно данным Минфина, это позволит покрывать расходы до 3 декабря. 8 октября законопроект принял сенат США.

В начале Байден призвал республиканцев проголосовать за повышение лимита госдолга США. Члены партии долгое время выступали против этой меры из-за потенциального увеличения государственных расходов, но министерство финансов заявило о необходимости решительных действий и установило срок до 18 октября. Сделка вызвала негативную реакцию со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его сторонника, сенатора-республиканца Линдси Грэма.