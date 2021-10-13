В США приняли предотвращающий дефолт законопроект о повышении госдолга

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о временном увеличении потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, который в теории может предотвратить дефолт. Голосование транслировалось на сайте конгресса, в поддержку проголосовали 219 конгрессменов, еще 206 высказались против.

Согласно данным Минфина, это позволит покрывать расходы до 3 декабря.

8 октября законопроект принял сенат США. За его принятие высказались 50 сенаторов, 48 выступили против.

В начале октября президент США Джо Байден призвал республиканцев проголосовать за повышение лимита госдолга США. Члены партии долгое время выступали против этой меры из-за потенциального увеличения государственных расходов, но министерство финансов заявило о необходимости решительных действий и установило срок до 18 октября. Сделка уже вызвала негативную реакцию со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его сторонника, сенатора-республиканца Линдси Грэма.