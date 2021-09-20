Экономический план Байдена оказался под угрозой

Судьба экономического плана президента США Джо Байдена по спасению экономики оказалась под угрозой и во многом зависит от того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси преодолеет разногласия внутри партии демократов. Bloomberg сообщает, что соратникам Байдена приходится защищать план.

План Байдена предполагает существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. Финансирование плана произойдет за счет увеличения налогов для богатых американцев и корпораций. Законодатели все еще обсуждают детали.

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Бюджетный план на 3,5 триллиона долларов еще не принят сенатом и палатой представителей из-за разногласий законодателей. Несогласие сенаторов Джо Манчина и Кирстен Синема с размером бюджета может сыграть решающую роль в принятии плана. «План не будет составлять 3,5 триллиона долларов. Любой сенатор может сократить это число», — заявил умеренный демократ Скотт Питерс. Кроме того, у демократов в палате представителей случился раскол — Пелоси долго боролась с несогласными умеренными, которые выступали против экономического плана.

Инфраструктурный план на один триллион долларов уже утвержден сенатом, но финансовый комитет палаты представителей не одобряет его часть в размере 550 миллиардов долларов. Пелоси пообещала демократам-центристам провести голосование по этому вопросу 27 сентября. Она и другие лидеры демократов в палате представителей обеспокоены тем, что у них не будет достаточного количества голосов, чтобы принять план на 3,5 триллиона долларов, учитывая сохраняющиеся разногласия между демократами в обеих палатах Конгресса США по некоторым ключевым вопросам.

Председатель прогрессивной фракции Конгресса Прамила Джаяпал заявила лидерам демократов, что прогрессисты будут голосовать против законопроекта об инфраструктуре, пока сенат и палата представителей не примут план на 3,5 триллиона долларов. «У него не будет достаточно голосов, чтобы пройти в палату представителей», — предсказала Джаяпал.

Законодатели еще не решили, что должно быть включено в план на 3,5 триллиона долларов. Есть мнение, что демократы могут не включить в него радикальные изменения иммиграции. Из-за этого умеренные могут ужесточить требования по принятию полного пакета.

Республиканцы делают все, что в их силах, чтобы оказать политическое давление на центристов, чтобы те уменьшили размер плана Байдена и предотвратили рост налогов, который последует за принятием плана. Республиканец Кевин Брэди заявил, что усилия партии, похоже, приносят плоды. Вместе с тем бывший президент США Дональд Трамп назвал предложения по бюджету по развитию инфраструктуры Байдена «планом уничтожения Америки».