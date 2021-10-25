Путин распорядился создать системы управления качеством продуктов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся завершения создания национальной системы управления качеством продуктов питания через внедрение комплексного механизма ее отслеживания. Документ опубликован на сайте Кремля.

В числе прочего глава государства распорядился обеспечить доступность данных о происхождении компонентов пищевых продуктов в цифровом формате. В том числе они должны быть в государственных информационных системах в области ветеринарии и мониторинга за оборотом товаров, которые подлежат маркировке.

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Такие системы следует дополнять сведениями о безопасности и качестве продуктов и их компонентов. Среди последних — сырье животного и растительного происхождения, ингредиенты, ферментные препараты, генно-модифицированные организмы и микроорганизмы. Также должно быть указание о количестве значимых для организма веществ (сахар, соль, насыщенные жирные кислоты) с учетом рекомендаций по суточному потреблению.

Кроме того, Путин поручил стимулировать взаимодействие производителей пищевой продукции с небольшими сельхозпроизводителями, чтобы повысить качество их продукции и обеспечить прослеживаемость.

Ответственным за исполнение поручений назначен глава правительства Михаил Мишустин. Первый доклад он должен представить до 1 апреля 2022 года.

Ранее специалисты «Общественной потребительской инициативы» пришли к выводу, что большинство рыбных консервов в России не соответствуют стандартам качества. Лишь 11 процентов из проверенных образцов не имели никаких нарушений. По их мнению, решить проблему сможет только системы контроля маркировки и прослеживаемости товаров.