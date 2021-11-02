В российском регионе введут коронавирусные ограничения для подростков

В Свердловской области подростков перестанут пускать в торговые центры (ТЦ). Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источники в муниципалитетах, участвовавших в видеосовещании с правительством региона.
Правила начнут действовать с 4 ноября. Отмечается, что несовершеннолетних россиян не будут пускать в ТЦ без сопровождения родителей. Соответствующий указ подпишет исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
В Свердловской области за прошедшие сутки выявили 718 новых случаев коронавируса. 503 человека с COVID-19 выздоровели, 28 зараженных скончались. За все время пандемии в регионе зарегистрировали 158 812 случаев заражения коронавирусом. Всего 142 952 человека выздоровели, а 7532 зараженных скончались.
Ранее в Свердловской области также ввели обязательную самоизоляцию для невакцинированных граждан старше 65 лет. В регионе с 30 октября действует система QR-кодов для ряда общественных мест.