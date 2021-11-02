В Кремле внесли ясность в вопрос продления нерабочих дней после 7 ноября

Дмитрий Песков призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней после 7 ноября

Представитель Кремля Дмитрий Песков внес ясность в вопрос продления нерабочих дней в стране после 7 ноября. По его словам, не стоит верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что власти российских регионов самостоятельно принимают решения по мерам против коронавируса в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее стало известно, что в Новгородской области объявили о продлении нерабочих дней с 8 ноября. Как отмел губернатор региона Андрей Никитин, «ситуация остается сложной и не дает повода говорить о том, что мы достигли переломного результата».

Президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября включительно выходными. Он также поручил главам субъектов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.