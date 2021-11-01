Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к россиянам и призвал их в нерабочие дни минимизировать контакты, а также соблюдать меры предосторожности, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19. Его слова в понедельник, 1 ноября, приводит РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки в стране выявили 40 402 новых случая заражения. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8 554 192.

По всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочие дни. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции.