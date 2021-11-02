Российский иммунолог объяснил условия применения антибиотиков при COVID-19

Любая вирусная инфекция сопровождается бактериальной, что требует применения антибиотиков. Об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью с НСН.

Врач отметил, что с третьего дня заболевания к любой вирусной инфекции примешивается бактериальная. С бактериями могут справиться антибиотики, однако принимать их нужно только по назначению врача.

«Но не самолечение, потому что тяжелы осложнения могут наступать очень быстро, пациент их не распознает, что приведет к тяжелым последствиям», — объяснил специалист.