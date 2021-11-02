Песков рассказал о работе правительства в нерабочие дни

Песков заявил, что ни Кремль, ни кабмин не останавливают свою деятельность в нерабочие дни

Кремль и правительство не будут останавливать свою деятельность в период нерабочих дней. О работе кабмина рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что в этот период работает и глава государства Владимир Путин, поэтому администрации необходимо обеспечивать его деятельность. Кроме того, работа кабмина, по его словам, не подлежит остановке ни при каких обстоятельствах, так как

«оно работает в режиме доменной печи». Правительство в ручном режиме решает проблемы, возникающие из-за пандемии, добавил Песков.