В Кремле рассказали о ходе переговоров по взаимному признанию вакцин от COVID-19

Песков: переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию вакцин продвигаются позитивно

Переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 продвигаются позитивно. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время нельзя обозначить конкретных сроков. Однако пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что «все будет хорошо».

Также Песков добавил, что это нужно как для граждан ЕС, так и для россиян. Необходимо обеспечивать людям свободу даже в условиях пандемии коронавируса, отметил представитель Кремля.