Минздрав Италии призвал взаимно признать вакцины от коронавируса

Глава Минздрава Италии Роберто Сперанца в эфире государственного телеканала Rai3 призвал взаимно признать вакцины от коронавируса. Он отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в настоящее время оценивает препараты, разработанные в России и Китае, передает РИА Новости.

«Полагаю, что будет правильным прийти к взаимному признанию, когда научные данные скажут нам, что эти вакцины эффективны и безопасны», — подчеркнул министр здравоохранения, выразив надежду, что это произойдет.

Сперанца добавил, что признание препаратов не является вопросом политического характера, и руководствоваться в нем следует только мнением научного сообщества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, прошедшей в рамках саммита G20, заявил, что необходимо включить российские вакцины от COVID-19 в список препаратов, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сможет рекомендовать для применения в режиме ЧС.

